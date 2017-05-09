البرلمان المصري يسحب مشروع قانون يتعلق بانتخاب «شيخ الأزهر»

تواصل – وكالات :

أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (البرلمان المصري)، أمس الاثنين، سحب مشروع قانون يمس انتخاب شيخ الأزهر، مبرراً ذلك بـ”وجود عوار (خطأ) دستوري فيه (لم يحدده)”.

وقال عبد العال، في بيان للمجلس، إنه “التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعرب له عن تقديره واحترامه لشخصه، ولمؤسسة الأزهر في نشر الرسالة التنويرية وإرساء مبادئ الوسطية وصحيح الدين”.

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن “مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت”. وأكد عبد العال أن “المجلس لم ينظر أي مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر”، موضحاً أنه “استبعد مشروع القانون، ربما لوجود عوار دستوري فيه (لم يحدده)”.

ومؤخراً تقدم برلماني مصري، بتعديلات تشريعية حول قانون الأزهر، بتعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية/ يرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها.