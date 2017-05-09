محكمة في النمسا تُلزم «فيسبوك» بحذف محتوى يُروج للكراهية

تواصل – وكالات:

قضت محكمة في النمسا بإلزام شركة فيسبوك بحذف محتوى يحضّ على الكراهية، وهو قرار من المتوقع أن يكون له أصداء دولية.

ورفع هذه الدعوى القضائية حزب الخضر النمساوي بعد استهداف رئيسة الحزب من قبل حساب مزيف. وتضمن نص الحكم إلزاماً لفيسبوك بحذف المحتوى الذي يروج للكراهية في مختلف أنحاء العالم، وليس النمسا وحدها.

وقضت محكمة الاستئناف في “فيينا” بحذف المحتوى المنشور الذي تضمن هجوماً على زعيمة حزب الخضر النمساوي إيفا غلاوشنغ وأي محتوى آخر قد يأتي على شاكلته.

وقالت المحكمة إن حجب هذه الرسائل عن المستخدمين في النمسا فقط مع عدم حذفها في مختلف أنحاء العالم غير كافي. وأكدت أن مثل هذه العملية يمكن إجراؤها بشكل أوتوماتيكي دون أن تتكبد شبكة التواصل الاجتماعي أي عناء.

وقال عضو البرلمان النمساوي عن حزب الخضر دييتر بروز: إنه لم يعد من المقبول أن تزعم فيسبوك أن موقعها للتواصل الاجتماعي مجرد منصة، لأن هناك حاجةً ملحة تتزايد باستمرار لأن تقوم بمسؤوليتها في التعامل مع خطاب الكراهية.