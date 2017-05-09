سفارة أمريكا بالرياض تحذف «إسرائيل» من فيديو زيارة «ترامب» للمملكة

تواصل- سامر محمد:

تعرضت سفارة الولايات المتحدة بالمملكة لموقف مُحرج وذلك بعد مشاركتها لفيديو حُذِفت منه “إسرائيل” كإحدى المحطات التي تشملها جولة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الخارجية والتي يبدأها بالسعودية.

ووفقاً لصحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية فإن عضو بالكونجرس من نيويورك اشتكى لوزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” من أن الفيديو الذي قامت السفارة بمشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي حذفت منه كلمة “إسرائيل” من إعلان “ترامب” عن جولته.

واعتبر عضو الكونجرس أن مشاركة السفارة لمثل هذا الفيديو يعني أن الولايات المتحدة تقبل بموقف الرفض العام السعودي تجاه “إسرائيل”.

وأشار مسؤول بالخارجية الأمريكية للصحيفة إلى أن الفيديو نشر بالخطأ وتم حذفه واستبداله بفيديو آخر مكتمل بشأن إعلان “ترامب” عن الجولة.

وكشف المسؤول عن أن سفارة الولايات المتحدة في الرياض قامت بمشاركة نسخة من فيديو الإعلان عن الجولة من حساب خاص لمواطن سعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن السفارة تعرف أن الفيديو حذفت منه كلمة “إسرائيل”.