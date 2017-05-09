«المالية» تشترط أمر دفع من الجهة الحكومية للسداد خلال شهرين

تواصل – الرياض:

أكد وكيل وزارة المالية يعرب البنيان، أن الوزارة ملتزمة بالدفع خلال شهرين، حداً أقصى، بشرط إصدار أمر الدفع من الجهة الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إصدار نظام إلكتروني كامل يستفيد منه القطاع العام والخاص والأفراد.

وقال: “الآن في وزارة المالية وضعنا النظام الجديد بمسمى النظام المالي الوطني، وهو يؤتمت جميع أعمال الوزارة المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، ‏وهو سيكون نظاماً إلكترونياً بالكامل، لأنه كان هناك بعض الأعمال الورقية التي ‏لا بد فيها من الحضور للوزارة وفروعها لمتابعة الأعمال”، بحسب “الوطن”.

وأضاف أنه من خلال النظام الجديد تعرف أين وصلت المعاملة وفي أي مكان في الوزارة، ‏وفي القطاع الخاص تعرف أين وصلت أوامر الدفع حالياً، وهل انتهت، وهي الآن في أي إجراء، ‏وأيضاً هناك خدمات خاصة تقدم للمواطنين الأفراد الذين يستطيعون الاستفادة من المتابعة بهذا النظام الجديد .