إنذار أمني يخلي محطة قطارات بالعاصمة الفرنسية

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، بأن الشرطة أخلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء محطة “جار دو نورد” للسكك الحديدية في باريس خلال عملية كبيرة، وفي وقت لاحق قالت سلطات الشرطة المحلية إنها أعادت تدريجيا فتح المحطة بعد أن أخلتها في وقت سابق وطوقت المنطقة بسبب إنذار أمني.

وذكر تقرير لصحيفة “لو باريسيان” أن الركاب لم يتمكنوا من الخروج من قطاراتهم عندما دخلت الشرطة المسلحة المحطة، وفقا لما ذكره شهود عيان.

وقالت شرطة باريس على موقعها على الإنترنت إنها تقوم بعمليات تفتيش في المحطة، وأوضحت الصحيفة إن العملية مرتبطة بالبحث عن ثلاثة رجال يشتبه في خطورتهم.

يذكر أن المحطة تستقبل الكثير من القطارات المحلية والدولية، بما في ذلك قطارات يوروستار القادمة من لندن.