«المطلق» يحذر من الانحلال والتبعية في مواقع التواصل

تواصل – الرياض:

حذر المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، من الانحلال والتبعية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة السعي لإصلاح الناس.

وقال المطلق: “ما من شك أن وسائل التواصل الاجتماعي بوقتنا الحالي وصلت لكل بيت بل بيد كل صغير وكبير، ودخول المصلحين وطلبة العلم لإصلاحها أمر واجب، ونحن نعلم أن هذه الوسائل تستغل بأسماء مستعارة وكثيراً منها من خارج هذه البلاد، ينشرون الشائعات ويدعون إلى التحلل ويفسدون في الأرض”، بحسب “الرياض”.

وأضاف: أن تكاسل طلبة العلم ورواد كلمة الإصلاح والمسؤولين عن الأسر عن القيام بدورهم يُمكن هؤلاء من التأثير على شبابنا في نشر الشائعات التي تفرق بينهم وبين علمائهم وبينهم وبين حكامهم وبين وبينهم أصحاب القلم الهادف والفكر الصحيح.

وزاد المطلق: أعتقد أن الواجب يتعاظم في ظل هذه الهجمة الشرسة التي ابتلينا بها بهذا المجال الذي يرتاده أبناؤنا وبناتنا صباحاً ومساءً، سائلاً الله تعالى أن يوقظ شبابنا لمعرفة أعدائهم وأن ينبههم لهذا الخطر الداهم عليهم، وأن يعين طلبة العلم وقادة الأسر ورواد الفكر إلى أن يقوموا بدورهم في الإصلاح والوقوف بوجه هذا الغزو الخبيث المنظم.