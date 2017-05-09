 «المطلق» يحذر من الانحلال والتبعية في مواقع التواصل | صحيفة تواصل الالكترونية

«المطلق» يحذر من الانحلال والتبعية في مواقع التواصل

0
«المطلق» يحذر من الانحلال والتبعية في مواقع التواصل

تواصل – الرياض:

حذر المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، من الانحلال والتبعية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة السعي لإصلاح الناس.

وقال المطلق: “ما من شك أن وسائل التواصل الاجتماعي بوقتنا الحالي وصلت لكل بيت بل بيد كل صغير وكبير، ودخول المصلحين وطلبة العلم لإصلاحها أمر واجب، ونحن نعلم أن هذه الوسائل تستغل بأسماء مستعارة وكثيراً منها من خارج هذه البلاد، ينشرون الشائعات ويدعون إلى التحلل ويفسدون في الأرض”، بحسب “الرياض”.

وأضاف: أن تكاسل طلبة العلم ورواد كلمة الإصلاح والمسؤولين عن الأسر عن القيام بدورهم يُمكن هؤلاء من التأثير على شبابنا في نشر الشائعات التي تفرق بينهم وبين علمائهم وبينهم وبين حكامهم وبين وبينهم أصحاب القلم الهادف والفكر الصحيح.

وزاد المطلق: أعتقد أن الواجب يتعاظم في ظل هذه الهجمة الشرسة التي ابتلينا بها بهذا المجال الذي يرتاده أبناؤنا وبناتنا صباحاً ومساءً، سائلاً الله تعالى أن يوقظ شبابنا لمعرفة أعدائهم وأن ينبههم لهذا الخطر الداهم عليهم، وأن يعين طلبة العلم وقادة الأسر ورواد الفكر إلى أن يقوموا بدورهم في الإصلاح والوقوف بوجه هذا الغزو الخبيث المنظم.

شاهد ايضا

638 ألف ريال تعويضاً لمواطن من شركة متَّهمة بالتوطين الوهمي

638 ألف ريال تعويضاً لمواطن من شركة متَّهمة بالتوطين الوهمي

«بيتزا هت» يَسْخَر من إضراب الأسرى الفلسطينيين.. ودعوات لمقاطعته

«بيتزا هت» يَسْخَر من إضراب الأسرى الفلسطينيين.. ودعوات لمقاطعته

سفارة أمريكا بالرياض تحذف «إسرائيل» من فيديو زيارة «ترامب» للمملكة

سفارة أمريكا بالرياض تحذف «إسرائيل» من فيديو زيارة «ترامب» للمملكة

شرطة مكة: القبض على شاب قتل آخر بطلق ناري في «الليث»

شرطة مكة: القبض على شاب قتل آخر بطلق ناري في «الليث»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>