 «القنيبط»: الفساد جريمة لا تحتاج قانون لضبطها والذي يجرمها القاضي في المحكمة | صحيفة تواصل الالكترونية

«القنيبط»: الفساد جريمة لا تحتاج قانون لضبطها والذي يجرمها القاضي في المحكمة

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«القنيبط»: الفساد جريمة لا تحتاج قانون لضبطها والذي يجرمها القاضي في المحكمة

تواصل – الرياض

أكد الدكتور محمد بن حمد القنيبط ، الخبير الاقتصادي والأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي، في جامعة الملك سعود، أن  الفساد جريمة لا تحتاج قانون لضبطها، ولكن الذي يجرمها القاضي في المحكمة .

وقال “القنيبط” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : أن “الفساد جريمة لا تحتاج قانون لضبطها، ومكان تجريمها هو المحكمة، والقاضي هو الذي يُصدِر حُكمه الشرعي تجاه من قام بها.”

جاء ذلك في تعليق له على صدور قانون خليجي موحد لمكافحة الفساد، وعلق أحد المغردين على “القنيبط” قائلاً: “عجيب وغريب هل سيوضع قانون لحماية الفاسدين الكبار، وتشديد الأحكام على الفاسدين الصغار .”

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