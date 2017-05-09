استخبارات التحالف تعتقل «المتوكل» الصندوق الأسود للحوثيين

تواصل – وكالات:

تمكنت استخبارات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من توقيف القيادي الحوثي البارز مصطفى المتوكل، الذي يتولى الإشراف على الملف الاقتصادي للانقلابيين، إضافة إلى احتفاظه بكل أسرارهم، وذلك عقب عودته إلى محافظة مأرب من رحلة خارجية إلى ألمانيا، حيث اعتاد التنقل للخارج لتنفيذ مهام خاصة بالميليشيات.

وكشف مصدر برتبة عقيد في الحكومة الشرعية وفقا لـ”الوطن”، أن جهات استخباراتية ألقت القبض على القيادي الحوثي مصطفى حسين المتوكل، الأستاذ بجامعة صنعاء، الذي يعتبر أحد أبرز راسمي السياسات الاقتصادية للجماعة الانقلابية، ويتولى ملفها الاقتصادي بشكل تام، كما خطط لعمليات النهب، والسرقة، وأسهم بشكل فاعل وكبير في عمليات نهب أموال الهيئة العامة للاستثمار، بعد تعيينه رئيسا لها، حيث قام بتسخيرها لصالح الميليشيات الحوثية.

وأضاف المصدر أن المتوكل هو أحد أخطر عناصر الجماعة الحوثية، حيث يقوم بأعمال كبيرة تدعم الانقلاب، وإضافة لتخصصه الاقتصادي ومهامه المتعلقة بذلك، فهو يحظى بمكانة كبيرة لدى الانقلابيين، ومن المساهمين في اتخاذ القرار السياسي، ويقوم بتحركات كبيرة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.

وأكد المصدر أن هذه العملية لن تكون الأخيرة، إذ إن هناك قيادات حوثية كبيرة ستقع في يد الشرعية، ملمحا إلى دور قوات التحالف، التي كان لها الفضل الكبير في عملية الاعتقال وتتبع تحركات المتوكل.