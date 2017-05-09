 توقعات «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورياح سطحية على 5 مناطق بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورياح سطحية على 5 مناطق بالمملكة

0
توقعات «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورياح سطحية على 5 مناطق بالمملكة

تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 7 تنبيهات متقدمة خلال الساعات الماضية، عن استمرار الحالة الجوية التي تشهدها مناطق عدة بالمملكة، متوقعة استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن السماء ستكون غائمة والرؤية غير واضحة بمناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، فيما ستهطل أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تستمر حتى يوم غد (الأربعاء).

من جانبه، حذر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عبر حسابه بموقع “تويتر”، سالكي الطرق الرابطة بين رفحاء والحفر والقيصومية والأرطاوية من وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق طوال اليوم (الثلاثاء)، مبيناً أن حالة عدم الاستقرار لاتزال نشطة.

شاهد ايضا

«الأحمد‏»:تجربة هيئة الترفيه الأولى خالفت بعض القيم وضرورة التعرف على احتياجات المواطنين

«الأحمد‏»:تجربة هيئة الترفيه الأولى خالفت بعض القيم وضرورة التعرف على احتياجات المواطنين

إنذار أمني يخلي محطة قطارات بالعاصمة الفرنسية

إنذار أمني يخلي محطة قطارات بالعاصمة الفرنسية

«القنيبط»: الفساد جريمة لا تحتاج قانون لضبطها والذي يجرمها القاضي في المحكمة

«القنيبط»: الفساد جريمة لا تحتاج قانون لضبطها والذي يجرمها القاضي في المحكمة

منع تسجيل المباني المتهالكة في نظام «إيجار»

منع تسجيل المباني المتهالكة في نظام «إيجار»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>