توقعات «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورياح سطحية على 5 مناطق بالمملكة

تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 7 تنبيهات متقدمة خلال الساعات الماضية، عن استمرار الحالة الجوية التي تشهدها مناطق عدة بالمملكة، متوقعة استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن السماء ستكون غائمة والرؤية غير واضحة بمناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، فيما ستهطل أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تستمر حتى يوم غد (الأربعاء).

من جانبه، حذر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عبر حسابه بموقع “تويتر”، سالكي الطرق الرابطة بين رفحاء والحفر والقيصومية والأرطاوية من وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق طوال اليوم (الثلاثاء)، مبيناً أن حالة عدم الاستقرار لاتزال نشطة.