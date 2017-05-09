 «بلدية فيفاء» تباشر عددا من الانهيارات جراء الأمطار | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلدية فيفاء» تباشر عددا من الانهيارات جراء الأمطار

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«بلدية فيفاء» تباشر عددا من الانهيارات جراء الأمطار

تواصل – واس:

استنفرت بلدية محافظة فيفاء فرقها ومعداتها بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء أمس، وذلك لرصد أي انهيارات وأضرار في جميع الطرق إثر الأمطار.

كما باشرت الفرق الميدانية عددًا من البلاغات عن وجود بعض الانهيارات التي تلقتها غرفة العمليات وتم التعامل معها وتوجيه المعدات وإزالتها، فيما تواصل البلدية أعمالها لمتابعة أي مستجدات قد تحدث، وتفقد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف، الأعمال التي نفذتها المعدات والآليات وفرق الطوارئ والعمليات.

وأكد منيف، أن البلدية أكملت جاهزيتها لأي طارئ حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات التي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي، معبرا عن شكره لكل العاملين على ما يبذلونه من جهد ميداني رغم صعوبة التضاريس.

 

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