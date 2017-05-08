 أمير المدينة يكرم فريقاً طبياً نجح في زراعة صمام صناعي لمريضة عمرها 13 عاماً | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير المدينة يكرم فريقاً طبياً نجح في زراعة صمام صناعي لمريضة عمرها 13 عاماً

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أمير المدينة يكرم فريقاً طبياً نجح في زراعة صمام صناعي لمريضة عمرها 13 عاماً

تواصل – أحمد الحربي:

‏كرَّم الأمير ‫فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، فريقاً طبياً من مركز طب وجراحة القلب بالمدينة؛ بعد إنجازهم إجراء عملية زراعة صمام صناعي عن طريق القسطرة لمريضة تبلغ من العمر ١٣عاماً.

وذكر الدكتور منصور المطيري والفريق الطبي معه: ‘‘إن العملية تمثلت في زراعة صمام ميترالي لطفلة عمرها 13 سنة، كانت تعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي؛ نَظَرَاً لعدم فاعلية الصمام الذي تمت زراعته لها قبل ثلاث سنوات‘‘.

وذكر المطيري، أن الحالة قد نوقشت في مراكز مختلفة في جدة، ونَظَرَاً لخطورة العملية الجراحية، رأى المختصون أنه من الأفضل إجراء هذه العملية في مركز طب وجراحة القلب في المدينة المنورة.

وَأَكَّدَ عضو الفريق الطبي أن مركز طب وجراحة القلب بالمدينة مُجهز بأفضل الأجهزة الطبية، ويملك طاقماً طبياً مُؤَهلاً بشكل كبير، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في المملكة.

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