 «حرس الحدود» يحبط تهريب 590 كيلو جرام «حشيش» ويضبط 13 مهرباً | صحيفة تواصل الالكترونية

«حرس الحدود» يحبط تهريب 590 كيلو جرام «حشيش» ويضبط 13 مهرباً

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«حرس الحدود» يحبط تهريب 590 كيلو جرام «حشيش» ويضبط 13 مهرباً

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان ونجران وعسير) تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة 4 – 10 /8/ 1438هـ من إحباط عِدَّة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف، أنه تم رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية حاولوا التسلل للمملكة عبر المناطق الجنوبية (جازان ونجران وعسير) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة التي تستهدف النيل من أبنائنا؛ مِمَّا حتم التعامل معهم بمَا يَقْتَضِيه الموقف بكل حزم وقوة.

وتابع الحربي، أنه تم القبض على (9) أشخاص من الجنسية الإثْيُوبية، و(4) أشخاص سعوديي الجنسية، مُبَيِّنَاً أن مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (591.65) خمسمائة وواحد وتسعون كيلوجراماً وخمسة وستون جراماً من مادة الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

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