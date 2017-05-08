بالفيديو.. «تعليم المدينة» يعترف بمسؤوليته عن حادث سقوط طالب من الدرج ووفاته

تواصل – سامي الثبيتي:

أَظْهَرَ مقطع فيديو، مستخرج من كاميرات المراقبة لحظة سقوط الطالب الكازاخستاني أحمد نوركلين من الدور الثاني في مدرسته بالمدينة المنورة ووفاته.

وأبان الفيديو تسلق أحمد “الدرابزين”، أثناء خروجه مع زملائه الطلاب في نهاية اليوم الدراسي، في ظل التفاف الأطفال حول معلمهم على بعد خطوات من الدرج، وعدم انتباههم لما يحدث، ليختل توازنه ويسقط إلى الأسفل.

من جهته، علق الأستاذ عمر برناوي المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد قَائِلاً: “الملاحظ أن السور قصير جِدّاً وهذا النموذج من المدارس قديم جِدّاً موجود منذ أربعين عَامَاً وهو نموذج متواجد في جميع مرافق المملكة”.

وأَضَافَ: “لا أستبعد مسؤوليتنا عن ذلك نحن مسؤولون مسؤولية تامة عن قصر هذا السور، المفترض أن تتخذ إجراءات لرفعه ووضع سياج ليرتفع عن مستوى الطلاب”.

واستطرد، هي مسؤولية الإدارة العامة للأمن والسلامة في التعليم، وإدارات الأمن والسلامة في المناطق، وعليهم أن يقفوا على مثل هذه المدارس، فالأسوار منخفضة حتى السور الخارجي لبعض المدارس قصير، ويشجع بعض الطلاب على تسلقه، يجب أن يجد هذا الأَمْر حظه من العناية والاهتمام لسلامة أبنائنا الطلاب.

وتابع، الإدارة العامة للتعليم شكلت لجنة أولية رفعت النتائج لإدارة المتابعة والإدارة القانونية للبت فيها، وننتظر الجهات الأمنية، وما ستسفر عنه الإجراءات في هذه القضية.

كما تقدم برناوي بأحر آيات التعازي والمواساة لولي أمر الطالب على فقد ابنه، سائلاً الله أن يتقبله عنده، ويجعله فرطاً لهم إلى الجنة، وأن يبدلهم خَيْرَاً منه.