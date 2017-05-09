«مدني الباحة» يستحدث 6 فرق ميدانية حتى انتهاء «الحالة المطرية»

تواصل – واس:

استحدثت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الباحة، 6 فرق ميدانية مؤقتة للإطفاء والإنقاذ والإسعاف، للعمل بها حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها مدينة الباحة وضواحيها هذه الأيام.

وأَوْضَحَ مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الباحة، العميد بن أحمد الدليوي، أن الفرق المستحدثة تتركز في مواقع تجمع مياه الأمطار وتشمل: إشارة كودو، وقرية بني سعد، وسوق التمر، ودوار الملاهي، وعقبة الباحة، وسد الملد، مُشِيرَاً إلى أن هذه الفرق تعمل كفرق تدخل سريع وإسناد لمواجهة أَي حالة طارئة، لا سمح الله.

وأضاف، أنه تم تسيير عددٍ من دوريات السلامة على مداخل الأودية لتنبيه ومنع قائدي المركبات من العبور أو المجازفة داخل تلك الأودية، مُؤكِّدَاً على ضرورة تطبيق خطط الإسناد بين الإدارات والمراكز، والعمل على تنفيذ ما ورد من توصيات في الخطة العامة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.

وناشد العميد الدليوي، جميع المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من قنوات السيول والمجازفة في عبور الأودية، واتباع تعليمات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ وتنبيهاته، مُتَمَنِّيَاً للجميع السلامة.