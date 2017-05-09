«تصفية تركة الراجحي» يعلن عن مزادين جديدين في الرياض وجدة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، اليوم الاثنين، عن مزادين عقاريين جديدين في جدة والرياض، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال المجلس في بيان صحفي: ‘‘إن مزاد العقاري العلني بمدينة جدة يقام في 13 مايو الجاري للمزايدة على المركز السعودي للأعمال، ومركز الأندلس (السحيلي)”.

وأَوْضَحَ، أن مزاد مدينة الرياض، والذي يقام في 20 مايو الجاري، سيكون للمزايدة على قطع، وبلوكات سكنية وتجارية لمخطط أراضي القدس، الواقع على طريق عبدالرحمن الغافقي امتداد طريق العروبة في مدينة الرياض.