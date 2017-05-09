 «تصفية تركة الراجحي» يعلن عن مزادين جديدين في الرياض وجدة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تصفية تركة الراجحي» يعلن عن مزادين جديدين في الرياض وجدة

0
«تصفية تركة الراجحي» يعلن عن مزادين جديدين في الرياض وجدة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، اليوم الاثنين، عن مزادين عقاريين جديدين في جدة والرياض، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال المجلس في بيان صحفي: ‘‘إن مزاد العقاري العلني بمدينة جدة يقام في 13 مايو الجاري للمزايدة على المركز السعودي للأعمال، ومركز الأندلس (السحيلي)”.

وأَوْضَحَ، أن مزاد مدينة الرياض، والذي يقام في 20 مايو الجاري، سيكون للمزايدة على قطع، وبلوكات سكنية وتجارية لمخطط أراضي القدس، الواقع على طريق عبدالرحمن الغافقي امتداد طريق العروبة في مدينة الرياض.

شاهد ايضا

«حرس الحدود» يحبط تهريب 590 كيلو جرام «حشيش» ويضبط 13 مهرباً

«حرس الحدود» يحبط تهريب 590 كيلو جرام «حشيش» ويضبط 13 مهرباً

«مدني الباحة» يستحدث 6 فرق ميدانية حتى انتهاء «الحالة المطرية»

«مدني الباحة» يستحدث 6 فرق ميدانية حتى انتهاء «الحالة المطرية»

بينهم 5 عسكريين.. «جزائية الرياض» تحاكم 11 متهماً انضموا لداعش والنصرة

بينهم 5 عسكريين.. «جزائية الرياض» تحاكم 11 متهماً انضموا لداعش والنصرة

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يُلزم جامعة نجران بتكريم الخريجين

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يُلزم جامعة نجران بتكريم الخريجين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>