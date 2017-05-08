 استشهد بعد إحباط سرقة محل مجوهرات.. ولي العهد يوجه بترقية الرقيب «الحويطي» | صحيفة تواصل الالكترونية

استشهد بعد إحباط سرقة محل مجوهرات.. ولي العهد يوجه بترقية الرقيب «الحويطي»

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استشهد بعد إحباط سرقة محل مجوهرات.. ولي العهد يوجه بترقية الرقيب «الحويطي»

تواصل – متابعات:

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله –  بترقية الشهيد الرقيب أول عطالله بن سويلم الحويطي، إلى رتبة رئيس رقباء، وكذلك تقديم مساعدة عاجلة مادية لأبنائه مقدمة من وزارة الداخلية.

وزار مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي، يرافقه مدير شرطة ضباء العقيد ياسر العنزي، ذوي الشهيد الحويطي بمنزلهم بمحافظة ضباء، وتقديم تعازي ولي العهد لوالده وأسرته، وتعازي كافة منسوبي الأمن العام في الشهيد رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفْقَاً لـ”الرياض”.

يذكر أن الشهيد عطالله الحويطي، أحد منسوبي الدوريات الأمنية بشرطة محافظة ضباء، قد استُشهد مساء يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد أن ساهم في إحباط محاولة سطو مسلح على أحد محال المجوهرات في محافظة ضباء.

لمشاهدة فيديو الاقتحام

http://twasul.info/796434

 

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