 «الصحة» توضح حقيقة إصدار تقرير عن الأخطاء الطبية بالوزارة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» توضح حقيقة إصدار تقرير عن الأخطاء الطبية بالوزارة

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«الصحة» توضح حقيقة إصدار تقرير عن الأخطاء الطبية بالوزارة

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إصدارها تَقْرِيرَاً عن الأخطاء الطبية بالوزارة، مبينةً أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن بلاغات لأخطاء طبية هو ما تم الإبلاغ عنه مِنْ قِبَلِ المرضى أو ذويهم.

وقَالَتِ الوازرة في بَيَانٍ لَهَا: ‘‘إن تقديم البلاغات عن طريق الرقم (937) هو حق مكفول للمريض والمستفيد‘‘ مُؤكّدَة بأن هذه البلاغات خاضعة للتدقيق والمراجعة، وما يتم التأكد منه تقوم الوزارة بأخذ الخطوات النظامية اللازمة تجاهه”.

وأَوْضَحَت، أن كَثِيرَاً من البلاغات تكون مضاعفات أو مخاطر للعمليات وهي متوقعة ومفصح عنها في نموذج الموافقة، وفي هذه الحالة يتم التأكد من سلامة الإجراءات وأن ما حَصَلَ للمريض هو في حدود تلك المضاعفات والمخاطر المتوقعة.

وأَشَارَت الوزارة، إلى أن هنالك إجراءً آخر تقوم به الوزارة بخلاف البلاغات، وهو دور إشرافي عن طريق إدارات الجودة في المستشفيات التي تقوم بحصر الأخطاء الطبية، ويتم الرفع بها إلى ديوان الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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