بينهم 5 عسكريين.. «جزائية الرياض» تحاكم 11 متهماً انضموا لداعش والنصرة

تواصل – علي الصغير:

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الاثنين، في خلية مكونة من 11 متهماً – منهم خمسة ينتمون للقطاع العسكري – بِتُهْمَة الانضمام لتنظيم داعش وجبهة النصرة.

وأدانت لائحة الاتهام المتهمين الـ11 بتقديم الدعم المالي للتنظيمين إلى جانب التنسيق لسفر آخرين لمواطن الصراع في سوريا، والمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية، إثبات إدانتهم بما أُسند إليهم، والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تزجرهم وتردع غيرهم، بالإضافة إلى الحكم بمنعهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء سجنهم.