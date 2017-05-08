 «البيئة» توضح إجراءات اصطحاب «الحيوانات الأليفة» أثناء السفر | صحيفة تواصل الالكترونية

«البيئة» توضح إجراءات اصطحاب «الحيوانات الأليفة» أثناء السفر

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«البيئة» توضح إجراءات اصطحاب «الحيوانات الأليفة» أثناء السفر

تواصل – خالد العبدالله:

دعت الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، الراغبين باصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر خارج المملكة، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التابع لها منفذ الخروج.

وأَضَافَتْ، في بَيَانٍ لَهَا، أن الأَمْر يستوجب كذلك إخضاع هذه الحيوانات للكشف البيطري في عيادة الحيوانات الأليفة التابعة لهم؛ للحصول على شهادة صحية.

وَأَكَّدَتْ إدارة المحاجر على ضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخَاصَّة بهم، قبل موعد السفر بوقت كافٍ؛ مِنْ أجْلِ إتمام إصدار أذونات التصدير لها.

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