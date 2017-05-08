 «تحفيظ عسير» تنفذ ملتقى معلمي الحلقات بأبها وضواحيها (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«تحفيظ عسير» تنفذ ملتقى معلمي الحلقات بأبها وضواحيها (صور)

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«تحفيظ عسير» تنفذ ملتقى معلمي الحلقات بأبها وضواحيها (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

نفذت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير ضمن خطة برامجها لعام 1438 هـ ملتقى حلقات التحفيظ بمدينة أبها وضواحيها، وذلك مساء يوم السبت 10/08/1438.

وتشرف الملتقى بزيارة ودعم فضيلة رئيس الجمعية (سابقاً) الشيخ الوالد محمد بن محمد البشري، وبحضور رئيس الجمعية الشيخ يحيى بن محمد آل فايع، ونائبها الدكتور عبدالله بن هادي القحطاني، ومديرها التنفيذي الشيخ محمد بن سعيد القحطاني.

وأفَادَ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخ عزام بن عبدالله الغامدي، أن الملتقى تخلله العديد من الفعاليات، ومنها ورقة عمل بِعُنْوَان: “كيف ننجح في أداء رسالتنا؟”، قدمها مدير الإِشْرَاف والتوجيه الدكتور ناصر بن عوّاض، وورقة بِعُنْوَان: “إضاءات في تدريس القرآن”، قدمها الشيخ بركات علي رخا.

ثم فُتح مجال النقاش، خلال الجلسة حول بعض المقترحات أدارها مساعد مدير الإشراف الشيخ عبدالله الزميلي، كما تم تهيئة الحضور وتعريفهم بالعديد من البرامج المستقبلية، ومنها انطلاق البرنامج الإلكتروني لإدارة الحلقات، قدم ورقتها الأستاذ محمد بن سعيد عقران، كما تخلل اللقاء بعض التلاوات والنماذج القرآنية.

واحتفل الجميع بتكريم كافة الحضور من المعلمين والمتعاونين، قدم بعدها وجبة العشاء، وذلك بالقاعة الكبرى للاحتفالات بأبها.

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