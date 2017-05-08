شرطة الرياض تكشف تفاصيل كيس بلاستيكي أسود تركته سيدة داخل إحدى المدارس

تواصل – خالد العبدالله:

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الشائعات والمعلومات المغلوطة التي صاحبت واقعة دخول امرأة وتركها لكيس أسود داخل إحدى المدارس.

وأضاف أنه ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بلاغ مواطن في العقد الخامس من العمر يعمل حارسا لإحدى المدارس الابتدائية شرق العاصمة الرياض، عن دخول امرأه ترافقها طفلتان (خمس وست سنوات) للمدرسة، بقصد محاولة تسجيلهن وخرجت في حال سبيلها تاركة كيسا بلاستيكيا في الفناء الخارجي، مما أثار الشبهة والريبة وسبب حالة من الهلع لدى المعلمات والطالبات.

وتابع، أنه جرى على الفور تمرير المعلومة للأجهزة الأمنية المختصة، وبالكشف على الكيس اتضح أنه يحتوي على شريط لاصق فقط، وتأكد أن الوضع طبيعي، وأفادت قائدة المدرسة أن الأحداث المصاحبة لخروج المرأة أثار الريبة مما حدا بإدارة المدرسة إشعار الجهات الأمنية، مؤكدة سلامة جميع الطالبات وعدم وجود أي حالة هلع أو تدافع.