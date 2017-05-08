 شرطة الرياض تكشف تفاصيل كيس بلاستيكي أسود تركته سيدة داخل إحدى المدارس | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض تكشف تفاصيل كيس بلاستيكي أسود تركته سيدة داخل إحدى المدارس

0
شرطة الرياض تكشف تفاصيل كيس بلاستيكي أسود تركته سيدة داخل إحدى المدارس

تواصل – خالد العبدالله:

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الشائعات والمعلومات المغلوطة التي صاحبت واقعة دخول امرأة وتركها لكيس أسود داخل إحدى المدارس.

وأضاف أنه ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بلاغ مواطن في العقد الخامس من العمر يعمل حارسا لإحدى المدارس الابتدائية شرق العاصمة الرياض، عن دخول امرأه ترافقها طفلتان (خمس وست سنوات) للمدرسة، بقصد محاولة تسجيلهن وخرجت في حال سبيلها تاركة كيسا بلاستيكيا في الفناء الخارجي، مما أثار الشبهة والريبة وسبب حالة من الهلع لدى المعلمات والطالبات.

وتابع، أنه جرى على الفور تمرير المعلومة للأجهزة الأمنية المختصة، وبالكشف على الكيس اتضح أنه يحتوي على  شريط لاصق فقط، وتأكد أن الوضع طبيعي، وأفادت قائدة المدرسة أن الأحداث المصاحبة لخروج المرأة أثار الريبة مما حدا بإدارة المدرسة إشعار الجهات الأمنية، مؤكدة سلامة جميع الطالبات وعدم وجود أي حالة هلع أو تدافع.

 

شاهد ايضا

«البيئة» توضح إجراءات اصطحاب «الحيوانات الأليفة» أثناء السفر

«البيئة» توضح إجراءات اصطحاب «الحيوانات الأليفة» أثناء السفر

تخريج 6 آلاف طالب بجامعة «شقراء» الخميس المقبل

تخريج 6 آلاف طالب بجامعة «شقراء» الخميس المقبل

الإطاحة بـ 4 أفارقة ومواطن سرقوا 250 ألف ريال من سيارة بجدة

الإطاحة بـ 4 أفارقة ومواطن سرقوا 250 ألف ريال من سيارة بجدة

توضيح من «الحرس الوطني» حول قضية سجين الفوج الثاني عشر برفحاء

توضيح من «الحرس الوطني» حول قضية سجين الفوج الثاني عشر برفحاء

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>