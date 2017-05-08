الإطاحة بـ 4 أفارقة ومواطن سرقوا 250 ألف ريال من سيارة بجدة

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة محافظة جدة تلقت بَلَاغَاً من مواطن يَدَّعِي تعرُّضه لسرقة مبلغ (٢٥٠) ألف ريال من داخل سيارته، بعد أن قام الجاني بكسر الزجاج الجانبي أثناء وقوفها وارتكاب عملية السرقة.

وأَضَافَ القرشي، جرى تشكيل فريق عمل أمني من البحث الجنائي، وذلك بإعادة توزيع الفِرَق الْمَيْدَانية لتركيز البحث عن الجناة، ووضع الخطط اللازمة لسرعة الإطاحة بهم وَأَسْفَرَتْ تلك الجهود – بتوفيق من الله – ثُمَّ بجهود المختصين من البحث الجنائي عن ضبط مواطن وأربعة أشخاص من جنسية إفريقية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ (٢١٠) آلاف ريال.

وبين أنه بمناقشة المتهمين أقروا بارتكاب ما نُسب إليهم متقاسمين المسروقات فيما بينهم، تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات، وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم، ومقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول تَمْهِيدَاً لإحالتهم لجهة الاختصاص.