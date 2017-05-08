 الجوف.. تحفيظ دومة الجندل تكرم 320 طالباً ودارساً من حفظة كتاب الله | صحيفة تواصل الالكترونية

الجوف.. تحفيظ دومة الجندل تكرم 320 طالباً ودارساً من حفظة كتاب الله

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الجوف.. تحفيظ دومة الجندل تكرم 320 طالباً ودارساً من حفظة كتاب الله

تواصل – أحمد الرمال:

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دُومَة الْجَنْدَلِ عصر اليوم الاثْنَيْن، في مقر الجمعية، حفل تكريم حفظة كتاب الله تعالى حيث أتم ثلاثة طلاب حفظ القرآن الكريم كاملاً واجتازوا اللجان التي عقدت لاختبارهم، واجتازوا اختبار فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية، كما أتم 40 طَالِبَاً ودارساً ممن حفظ 5 أجزاء وحتى 15 جُزْءَاً خلال هذا العام الدراسي.

أقيم الاحتفال على شرف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش، وفي حضور مدرسي ومشرفي الحلقات وإدارة الجمعية.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثُمَّ كلمة الشؤون التعليمية، ثُمَّ نموذج من حفظة كتاب الله، ثُمَّ كلمة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش حث فيها حفظة كتاب الله تعالى على العناية بالمراجعة والتدبر لِأنَّ القرآن يتفلت بسرعة، كما شكر الجمعية والشؤون التعليمية على مُتَابَعَة الحلقات وتذليل ما يواجه من عقبات أو بعض الصعوبات.

بعد ذلك تم تكريم الخاتمين، حيث تسلم كل خاتم شهادة حفظ القرآن، وشهادة شكر له ولوالديه، ومكافأة من الجمعية، كما تم تكريم من حفظ خمسة أجزاء وحتى خمسة عشر جُزْءَاً بشهادة الحفظ ومكافأة مالية مقدمة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم، كما تم تكريم من لم يحضر الاختبار أو لم يجتز الاختبار بشهادة حضور وانتظام ومكافأة من الجمعية.

يذكر أن إدارة الحلقات قد كرمت الأسبوع الماضي الطلاب في حلقاتهم ممن أتم حفظ جزء وحتى أربعة أجزاء بشهادات ومكافآت، حيث بلغ عدد من تم تكريمهم هذا العام أكثر من 320 طَالِبَاً ودارساً.

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