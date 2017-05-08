 «أمير المدينة» يوجِّه بتهيئة الطرق والممرات التي تُسهل الوصول للمسجد النبوي | صحيفة تواصل الالكترونية

«أمير المدينة» يوجِّه بتهيئة الطرق والممرات التي تُسهل الوصول للمسجد النبوي

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«أمير المدينة» يوجِّه بتهيئة الطرق والممرات التي تُسهل الوصول للمسجد النبوي

تواصل – واس:

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، على أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة.

ووجه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بضرورة تهيئة الطرق والممرات التي تُسهل وصول المشاة للمسجد النبوي الشريف بكل راحة وطمأنينة.

وقال سُمُوُّه، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة: “إن العناية بشؤون الحج والعمرة تأتي في مقدمة اهتمام ورعاية الدولة؛ انْطِلاقَاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وحث الأمير فيصل، أعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد توافدَ أعدادٍ كبيرة من الزوار والمعتمرين.

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