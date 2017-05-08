ما الوقت المناسب لإعطاء الطفل الرضيع الماء؟

تواصل – وكالات:

تُخْطِئ بعض الأمهات في إعطاء طفلها الرضيع الماء، حيث تظن أن ذلك قد يكون مُفِيدَاً له، إلا أن الحقيقة أن ذلك يهدد صحته وحياته، قبل سن الـ6 أشهر تَقْرِيبَاً.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكي “Tapoos” أن الوقت المناسب لإعطاء الطفل الماء وهو بداية من عمر 4 إلى 6 أشهر، حَيْثُ إِنَّ إعطاء الطفل المياه ليس ضاراً لكن غير مستحسن، لِأنَّ حليب الأم به كل المياه التي يحتاجها الطفل ويعمل على تغذيته ويروى عطشه، كما يمكن للأطفال الذين يرضعون صناعياً أن يُعطوا بعض الماء خلال الطقس الحار.

وتابع التقرير أنه بالنسبة للطفل الَّذِي يكون عمره أكثر من 6 أشهر من الممكن إعطاؤه بضع قطرات من الماء في اليوم، وذلك بمجرد البدء في تناول الأطعمة، كما يمكن إعطاء الطفل الحليب والماء بكميات صغيرة مع الأطعمة.

وحسب التقرير، بالنسبة للمواليد الجدد فإن لبن الأم هو أفضل شيء لِهَذَا الوقت، وَيُعَدُّ غذاءً جَيِّدَاً للطفل، ويعمل على ترطيبه بَعِيدَاً عن الجفاف، وبداية من وقت الولادة حتى ثلاثة أشهر لا يجب إعطاء الطفل الماء؛ لِأنَّ إعطاءه الماء يمكن أن يسبب تعرضه للتسمم بالمياه عن طريق الفم، ويؤثر على دماغ وقلب الطفل، كما يمكن أن يسبب الماء الإضافي امتلاء بطن الطفل ورفضه للبن الأم.

ووَفْقَاً للتقرير، فإن الآثار الجانبية لإعطاء الأطفال المياه أقل من 6 أشهر مرة واحدة فإنها تتداخل مع امتصاص المواد الغذائية التي تتواجد في حليب الثدي، فلا يستفيد الطفل منه ولا يتمتع بالعناصر الغذائية.