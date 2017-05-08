 لحظة السطو على «محل مجوهرات ضباء» برشاش وإطلاق النار على البائعين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

لحظة السطو على «محل مجوهرات ضباء» برشاش وإطلاق النار على البائعين (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون لحظة دخول منفذ عملية السطو على محل بيع المجوهرات في ضباء الجمعة الماضي، وكيف أطلق النار على العاملين بالمحل؟ قبل وصول رجل الشرطة الذي استشهد في الحادثة.

وأبان المقطع المتداول الجاني عند دخوله، حيث قام برمي حقيبة كانت معه على البائع الذي حاول الدفاع عن نفسه، برمي علب فارغة عليه، إلا أن الجاني بادره بإطلاق النار، فيما هربت امرأة كانت داخل المحل أثناء تنفيذ الهجوم.

وأطلق الجاني النار على البائعين، فخرجت طلقة من إبط الأول، فيما أصيب الآخر بطلق ناري في الفخذ، ثم أخذ اللص يحاول جمع كمية من المجوهرات من المحل، ولم يُظهر المقطع وصول الرقيب أول “عطاالله الحويطي”، إلى المحل، حيث عاجله الجاني بإطلاق 5 رصاصات عليه، قبل أن يفر هارباً.

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