5 نصائح لمرضى السكري خلال الصيف.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

يُعد الصيف من الأوقات الصعبة لمريض السُّكَّرِيّ؛ لِأنَّ ارتفاع الحرارة يمكن أن يؤدي لمجموعة من المشاكل، لِذَا إذا كنت مَرِيضاً بالسُّكَّرِيّ إليك أهم التوصيات الطبية لتفادي تدهور الحالة الصحية خلال موسم الصيف.

1 – شرب الماء:

يشكل الجفاف خَطَرَاً متزايداً بالنسبة لمريض السُّكَّرِيّ. يمكن أن يسبب الجفاف ارتفاع نسبة السكر في الدم، والتهاب المعدة والأمعاء، وَإِذَا كان المريض يعاني من نقص المناعة ستكون ظروفه أسوأ في حالة الالتهابات، ومن الضروري شرب أكثر من لترين من الماء والأفضل 3 لترات على مدار اليوم.

2 – المشروبات الغازية:

تجنب مشروبات الكولا، والمشروبات الغازية بشكل عام. كذلك احرص على عدم شرب الماء شديد البرودة لإرواء العطش، فقد يسبب التهاب الحلق ويضعف المناعة.

3 – الأماكن الباردة:

احرص على البقاء داخل أماكن مكيفة، أو في الظل، ولا تعرض نفسك لأشعة الشمس قدر الإمكان، وَإِذَا كنت مضطراً عليك ارتداء ملابس قطنية خفيفة بأكمام واحمل مظلة.

4 – الفحص المنتظم:

يتعرض مريض السُّكَّرِيّ لمخاطر اعتلال شبكية العين والمياه الزرقاء، كما يزداد احتمال إصابة العين بعدوى التهاب الملتحمة خلال الصيف؛ لذلك من الهام فحص العين خلال هذا الموسم.

5 – مستوى السكر:

من الهام السيطرة على مستوى السكر في الدم، ويتطلب ذلك قياس السكر بانتظام، والحفاظ على مضخة الإِنْسُولِين، وعدم تركها في السيارة لِأنَّها قد تتلف لِهَذَا السبب، بينمَا قَدْ تحتاج استعمالها بمعدل أكثر خلال الصيف.