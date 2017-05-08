 «الاكتئاب» السبب الأول للعجز واعتلال الصحة حول العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

«الاكتئاب» السبب الأول للعجز واعتلال الصحة حول العالم

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«الاكتئاب» السبب الأول للعجز واعتلال الصحة حول العالم

تواصل – وكالات:

بعد أن كانت أمراض الجهاز التنفسي أكبر مشكلة صحية في العالم، قَالَتْ منظمة الصحة العالمية: ‘‘إن الاكتئاب بات السبب الرئيسي في عجز البشر واعتلال صحتهم‘‘.

وجاء حديث المنظمة، بعد أن نشرت أَخِيرَاً معطيات أَفَادَتْ بإصابة 300 مليون شخص في العالم بهذا الاضطراب النفسي، مع زيادة بلغت 18 في المئة بين عامي 2006 – 2015.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تؤدي هذه الأرقام إلى تحسين فعالية علاج هذا الاضطراب، الذي يكلف الكثير من الأرواح والأموال، كما أنه يدفع الكثيرين نحو الانتحار.

وأَوْضَحَتِ المنظمة، أنه في كل عام يموت 800 ألف شخص من جَرَّاء الانتحار الذي يمثل السبب الثاني للوَفَيَات بين أعمار 15 – 29 عاماً.

وقَالَتْ المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان: ‘‘إن هذه الأرقام دعوة لتنبيه الدول، ودفعها لإعادة التفكير في طريقة علاج الاكتئاب للضرورة التي يفرضها‘‘.

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