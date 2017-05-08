كثرة جلوس الأطفال أمام الشاشات يسبب تراجع مهاراتهم اللغوية

تواصل ـ الرياض:

تَوَصَّلَتْ دراسة حديثة، جرى عرض نتائجها السبت الماضي في ملتقى الجمعيات الأكاديمية لطب الأطفال في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، إلى أن السماح للطفل باستخدام الهاتف الذكي أو الحاسب الكفي كيفما يشاء ودون تحديد زمن لذلك، قد يؤدي إلى تراجع مهارات النطق لديه.

وتقول الدكتورة كاثرين بيركين، اختصاصية طب الأطفال بمستشفى الأطفال العليلين بمدينة تورنتو الكندية: “لقد شاع استخدام الهواتف الذكية على نطاق واسع في أيامنا هذه”.

وعلى الرغم من أن الإرشادات الصحية تنص على ضرورة الحد من استخدام الأطفال للشاشات الإلكترونية، إلا أَنَّ كَثِيرَاً مِن الأهالي قلما يلتزمون بذلك. وإن هذه هي الدراسة الأولى التي تُظهر ارتباطاً بين استخدام الشاشات الإلكترونية المحمولة (هواتف ذكية أو حواسب كفية) وتراجع المهارات اللغوية التعبيرية عند الأطفال”.

وبِحَسَبِ الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة بيركين، فإن اللغة التعبيرية هي قدرة الشخص على التعبير عن مشاعره وأحاسيسه، وتدعم نتائج الدراسة توصيات الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة التي تقضي بضرورة منع الأطفال الذين هم دون 18 شَهْرَاً من مشاهدة أَي برامج على الشاشات الإلكترونية.

وبِحَسَبِ بيركين وزملائها، فكلما طالت فترة جلوس الطفل أمام الشاشات الإلكترونية كلمات واجه تأخراً في تطوير اللغة التعبيرية لديه. وقد وجد الباحثون بأن مشاهدة الشاشات الإلكترونية بمعدل 30 دقيقة في اليوم يرتبط بزيادة 49 في المائة في خطر تأخر تطور اللغة التعبيرية.