دراسة: قراءة القصص للأطفال قبل النوم تنمي مهاراتهم الذهنية

تواصل – وكالات:

يظن البعض أن قراءة القصص لطفلك قبل النوم هي مجرد إضاعة للوقت، إلا أن دراسة حديثة اشتملت على أكثر من 250 طِفْلَاً تتراوح أعمارهم بين 6 – 54 شَهْرَاً أثبتت عكس ذلك، وَأَكَّدَتْ أن ذلك ينمي ويطور مهاراتهم الذهنية.

ووجد الباحثون، أن الأطفال الذين كانت أمهاتهم تقرأ لهم قصصاً في مراحل مبكرة جِدّاً من العمر قد اكتسبوا عَدَدَاً أكبر من المفردات، وتطورت لديهم مهارات القراءة في عمر أربع سنوات، أَي قبل سنتين من عمر المدرسة.

وقَالَتْ المعدة المساعدة للدراسة كارولين كاتيس، الأستاذة بقسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة نيويورك الأمريكية: “أعتقد أن نتائج هذه الدراسة مثيرة للغاية؛ لِأنَّها تقترح البدء بقراءة القصص للأطفال في أعمارٍ مبكرة جِدّاً، لِأنَّ ذلك يترك آثَارَاً إيجابيةً على مفردات الطفل، ومهارات القراءة والتعلم لديه عندما يصبح بعمر أربع سنوات‘‘ وبِحَسَبِ كاتيس، فإن هذه الدراسة تُظهر أهمية البرامج التي تشجع على قراءة القصص للأطفال مباشرةً بعد الولادة.

جرى عرض نتائج الدراسة اليوم 8 مايو في ملتقى الجمعيات الأكاديمية لطب الأطفال المنعقد في مدينة سان فرانسيسكو، ومن المعروف أن نتائج الدراسات المعروضة في الاجتماعات والملتقيات العلمية تبقى أولية لحين نشرها في مجلة علمية مُحَكَّمَة.