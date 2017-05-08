تخريج 6 آلاف طالب بجامعة «شقراء» الخميس المقبل

تواصل – واس:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، احتفال جامعة شقراء الخميس المقبل بتخريج الدفعة الثامنة من طلاب الجامعة، على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.

وشكر مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – نظير ما أولوه لقطاع التعليم من اهتمام ودعم سخي بوجه عام، ولجامعة شقراء بشكل خاص، ما أثمر في تطوير البنية التحتية لمنشآت الجامعة وجودة مستوى البيئة الأكاديمية، وتوفير سبل الرفاهية لطلاب وطالبات الجامعة.

وثمن الدكتور الأسمري، لسمو أمير منطقة الرياض رعايته الكريمة للحفل السنوي لطلاب الجامعة البالغ عددهم أكثر من 6000 طالب وطالبة، التي تأتي امتداداً لاهتمام سُمُوِّه ودعمه للجامعة، وحرصه على مواصلتها المشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مُشِيرَاً إلى أن رعاية سُمُوِّه تعني الكثير لمنسوبي الجامعة ومنسوباتها وطلابها وطالباتها، لا سِيَّمَا وهو يشاركهم فرحتهم بهذا الاحتفال الذي يمثل نقلة مُهِمَّة في مسيرتهم العلمية، وانطلاقة مرحلة عملية مُهِمَّة، يُسْهِم من خلالها الخريجين في نهضة الوطن.

ولفت النظر إلى جهود سمو أمير المنطقة ودعمه لكل ما من شأنه نجاح الجامعة خلال سنوات نموها وتطورها، مستشهداً بتدشين سُمُوِّه مُؤخَّرَاً لعدد من مشروعاتها التنموية بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال في محافظات الدوادمي، والقويعية، وضرماء، وحريملاء، وثادق، ووضعه حجر أساس إنشاء مشروع المجمع الأكاديمي للطالبات بمحافظة عفيف.

وعن الحفل، أكد مدير الجامعة أن الجامعة تُولي هذه الاحتفالية اهتماماً خاصاً، لِأنَّها ستزف أبناءها وبناتها الخريجين من خلالها لسوق العمل بعد إتمامهم المرحلة الجامعية، واكتسابهم فيها كفاءة أكاديمية، وخبرة وتجارب ميدانية، وعلوم نظرية، أعدتهم لمواصلة دفع عجلة التنمية الوطنية.

وهنأ الدكتور الأسمري خريجي وخريجات الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات جامعة شقراء، سائلاً الله أن يكلل مسيرتهم التعليمية والعملية بالتوفيق والنجاح.