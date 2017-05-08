المملكة تتفق مع هولندا على تدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة

تواصل – واس:

التقى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، خلال زيارته لمملكة هولندا، بوزيرة التعليم والثقافة والعلوم الدكتورة بيس ماكار، واستعرضا خلال اللقاء جوانب التعاون المشتركة بين البلدين في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية.

وركز العيسى، على الاستفادة من النظام التعليمي الهولندي الذي يعد أحد الأنظمة المتقدمة عَالَمِيّاً، ومدى الاستفادة والتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني، مُشِيرَاً إلى إبرام اتفاقية تعاون لتدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة كما هو معمول به مع فرنسا وألمانيا، من جهتها رحبت الوزيرة الهولندية باستمرارية التعاون بين البلدين وخلق مسارات جديدة بين الجامعات في كلتا المملكتين.

كما تطرق اللقاء إلى المنح الدراسية المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حَفِظَهُ اللَّهُ، للطلبة الهولنديين الراغبين في الدراسة في الجامعات الإسلامية، حيث أكَّدَتْ وزيرة التعليم الهولندية على أهمية التنسيق المسبق في اختيار من يمثل هولندا في مثل هذه المنح والتي يبلغ عددها 80 منحة سَنَوِيّاً، علماً أن عدد الطلبة الهولنديين حَالِيَّاً تجاوز 100 طالب موزعين في جامعات مختلفة كجامعة الملك فهد، وجامعة الملك عبدالعزيز، والجامعة الإسلامية، وجامعة القصيم، وأم القرى وغيرها.

يذكر أنه على صعيد التعليم الجامعي والبحث العلمي هناك 13 جامعة هولندية، منها 12 جامعة ضمن أفضل خمسمائة جامعة عالمية حَسْبَ تصنيف شنقهاي وال QS، كما حاز 43 عالماً هولندياً على جائزة نوبل منذ إنشاء الجائزة؛ مِمَّا يُؤكِّد أهمية التعاون البحثي مع الجامعات الهولندية، ومراكز الأبحاث، لا سِيَّمَا والجامعات الهولندية تضم 398 طَالِبَاً وطالبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي غالبيتهم في الدراسات الطبية والصحية.

حضَر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبدالعزيز أبو حيمد، والمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم بن محمد المالك، والملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا منير العتيبي، والسكرتير الخاص لوزير التعليم ناصر العثمان.