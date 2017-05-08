التحقيق مع طيّار باكستاني ترك قمرة القيادة ونام في مقصورة رجال الأعمال

تواصل ـ وكالات:

أوقفت إدارة الطيران المدني الباكستانية الطيار أمير أختر هاشمي عن العمل؛ بِتُهْمَة تعريض حياة الركاب للخطر والإهمال في أداء الواجب، بعد صور نشرت له وهو ينام في مقصورة درجة رجال الأعمال.

ونام هاشمي لمدة ساعتين ونصف على متن رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية المتجهة من إسلام أباد إلى لندن في السادس والعشرين من أبريل الماضي.

وتقدم أحد الركاب بشكوى إلى شركة الطيران، داعماً شكواه بصورة للطيار وهو يأخذ غفوة، وبِحَسَبِ المصادر فقد قام الطيار هاشمي بتسليم مُهِمَّة قيادة الطائرة التي كانت تقل 305 ركاب لطيار متدرب بعد إقلاعها مباشرة، وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الباكستانية دانيال جيلاني ‘‘إن هاشمي أُوقف عن العمل ويخضع للتحقيق حَالِيَّاً‘‘.

وفي واقعة مشابهة وقعت في 2009، قام الطيار مارك دوبوا، قائد طائرة تَابِعَة لشركة إيرفرانس بالنوم لمدة ساعة واحدة، وترك لمساعده مُهِمَّة قيادة الطائرة.

وفي حادثة مأساوية، لم يتمكن بيير سيدريك بونين (32 عاماً) ومساعده ديفيد روبرت البالغ من العمر 37 عاماً، من السيطرة على طائرة الإيرباص إيه 330، بعد أن ضربتها عاصفة رعدية فوق المحيط الأطلسي؛ مَا أدَّى إلى تحطم الطائرة في المحيط، ومصرع 228 شَخْصَاً كانوا على متنها، وَفْقَ صحيفة ميرور البريطانية.