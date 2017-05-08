بسبب فيديو.. مواطن يُوقع بأشهر «مفحط» بالمدينة

تواصل – المدينة:

قاد فيديو وثقه مواطن، لأحد الأشخاص مجهولي الهوية وهو يمارس التفحيط في حي المطار بالمدينة المنورة، الدوريات السرية بإدارة مرور المدينة لإلقاء القبض على أشهر مقحط.

وقال مرور المدينة: ‘‘إن العقوبة التي سوف تطبق بحق المفحط هي حجز المركبة، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، بعد رصده أثناء ممارسته للتفحيط، وبدوره قام المرور السري بسحب المركبة من أمام منزله بعد التعرف عليها حيث كانت متوقفة بدون لوحات”.

وكان أهالي الحي، أكدوا أن عدداً من المفحطين يسببون الرعب لسكان الحي خلال ممارستهم للتفحيط خاصة في الفترة المسائية، وأشاروا إلى أن المفحطين يستقلون مركبات بدون لوحات حتى يصعب على المبلغ توثيق ممارستهم للتفحيط، بحسب صحيفة “المدينة”.