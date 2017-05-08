 أمطار غزيرة على «عسير» والدفاع المدني يناشد الجميع بتوخي الحذر | صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار غزيرة على «عسير» والدفاع المدني يناشد الجميع بتوخي الحذر

0
أمطار غزيرة على «عسير» والدفاع المدني يناشد الجميع بتوخي الحذر

تواصل ـ واس:

هطلت مساء اليوم، الاثنين، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة عسير شَمِلَتْ مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وبارق، والمجاردة، وتنومة، وطريب، وبلقرن، وبيشة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

من ناحيتها، دَعَتِ المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل بالمركبات، واتِّبَاع إرشادات السلامة؛ نَتِيجَة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأَيَّام من حالة رعدية ماطرة، وما يصاحبها من ظواهر رعدية، وسيول وتجمعات للمياه.

شاهد ايضا

«خادم الحرمين» يدعو الرئيس العراقي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

«خادم الحرمين» يدعو الرئيس العراقي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

المملكة تتفق مع هولندا على تدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة

المملكة تتفق مع هولندا على تدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة

بسبب فيديو.. مواطن يُوقع بأشهر «مفحط» بالمدينة

بسبب فيديو.. مواطن يُوقع بأشهر «مفحط» بالمدينة

«تعليم المدينة» تكشف حقيقة سقوط طالب جديد بإحدى المدارس

«تعليم المدينة» تكشف حقيقة سقوط طالب جديد بإحدى المدارس

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>