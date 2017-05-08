أمطار غزيرة على «عسير» والدفاع المدني يناشد الجميع بتوخي الحذر

تواصل ـ واس:

هطلت مساء اليوم، الاثنين، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة عسير شَمِلَتْ مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وبارق، والمجاردة، وتنومة، وطريب، وبلقرن، وبيشة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

من ناحيتها، دَعَتِ المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل بالمركبات، واتِّبَاع إرشادات السلامة؛ نَتِيجَة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأَيَّام من حالة رعدية ماطرة، وما يصاحبها من ظواهر رعدية، وسيول وتجمعات للمياه.