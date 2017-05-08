 ابتكار «رقاقة» ذكية تساعد في العثور على الأغراض الثمينة | صحيفة تواصل الالكترونية

ابتكار «رقاقة» ذكية تساعد في العثور على الأغراض الثمينة

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ابتكار «رقاقة» ذكية تساعد في العثور على الأغراض الثمينة

تواصل – وكالات:

يُعاني البعض من مشكلة فقدان الأشياء الثمينة وفقدان مكان وضعها؛ بِسَبَبِ المشاغل أو الضغوط اليومية، مِمِّا يُسبِّب القلق والحيرة وضياع الوقت في البحث عنها.

وللتغلب على هذه المشكلة، ابتكرت شركة أمريكية رقاقة صغيرة تساعد الشخص في العثور على الأغراض الثمينة، التي قد يفقدها أو ينسى مكان وجودها.

وحسبما أورد موقع “مشابل” الأمريكي، فإن هذه الرقاقة تتكون من جُزْأَيَنِ متساويين، ويمكن وضعها مثلاً في المحفظة، أو الحقيبة، وحتى جواز السفر، وتكون على شكل لاصقة.

ومن خلال تطبيق على الهاتف الذكي يمكن للشخص تتبع مكان وجود أغراضه التي نسيها أو فقدها؛ ومما يرفع كفاءة هذه الأداة الحديثة، أنها تَحْتَوِي على بطارية تستمر لمدة 3 أشهر.

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