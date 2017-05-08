«تعليم المدينة» تكشف حقيقة سقوط طالب جديد بإحدى المدارس

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفت إدارة تعليم المدينة المنورة، اليوم الأحد، صحة وقوع حادثة سقوط جديدة، بعد تداول فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي تخص الطالب نور الدين تركستاني، الذي سقط من الدور الثالث في مدرسته بالمدينة.

وقال متحدث تعليم المدينة عمر برناوي في بيان صحفي: ‘‘إن الصور والفيديو تخص حادثة سقوط الطالب نور الدين تركستاني، حَسْبَ البيان الذي أَصْدَرَته إدارة تعليم المدينة في حينه، والذي كان يدرس بالصف الأول بمدرسة محمد بن علي القشيري، لتحفيظ القرآن الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية، وسقط أثناء الانصراف؛ مِمَّا أدَّى إلى وفاته، يَرْحَمُهَ اللَّهُ”.

وكان مقطع فيديو وعدة صور تم تداولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وقوع حادثة سقوط جديدة لطالب في المرحلة الابتدائية في إحدى مدارس المدينة المنورة.