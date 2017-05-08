أسباب زيادة الوزن في منطقة البطن.. والحلول الممكنة

تواصل – وكالات:

يُعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن في منطقة البطن فقط؛ الأَمْر الذي يسبب حالة من القلق بِسَبَبِ تأثيرها على المظهر الجمالي، فما أسباب ذلك؟ وما الحل؟

وللإجَابَة عَنْ هذه الأسئلة، قَالَتْ مجلة “إيلي” الألمانية: ‘‘إن زيادة الوزن في منطقة البطن فقط ترجع إلى الإِنْسُولِين، والذي يتكوَّن في الجسم بِسَبَبِ تناول الأطعمة المحتوية على السكر؛ ونَظَرَاً لِأنَّ الإِنْسُولِين يُعيق عملية حرق الدهون؛ لِذَا فإن الوزن يزداد في منطقة البطن‘‘.

ويتمثل حل هذه المشكلة في التخلي عن الأطعمة المحتوية على السكر إلى حد كبير، وأَضَافَتِ المجلة أن هرمونات التوتر، كالأدرينالين، والكورتيزول، تؤدي إلى زيادة الشهية، خَاصَّة نحو الأطعمة المحتوية على السكر كالشوكولا؛ مِمَا يُؤدِّي إلى ارتفاع مستوى الإِنْسُولِين، الذي يُعيق عملية حرق الدهون.

ويتمثل حل هذه المشكلة، في تناول المكسرات بَدَلاً من الشوكولا عند الشعور بالتوتر النفسي، والتقليل من تناول السُّكَّرِيَّات.