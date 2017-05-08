بعد فرار الرجال.. ميليشيا «الحوثي» تلجأ لتجنيد النساء

تواصل – واس:

كَشَفَتْ مصادر يمنية مُطَّلِعَة، اليوم الاثنين، عن لجوء ميليشيا الحوثي إلى فتح معسكرات لتدريب النساء، بعد فرار الآلاف من الذين تم تجنيدهم خَاصَّة من الأطفال، والزج بهن في المعارك.

وقَالَتْ المصادر: ‘‘إن مِيلِيشِيا الانقلاب، أوكلت الإشراف على هذه المعسكرات التي تقام في عددٍ من المنازل بصنعاء لوزير الشباب والرياضة في حكومة ما تسمى بالإنقاذ الوطني، حسن زيد، الذي ينتمي أُسرياً لعبدالملك الحوثي، وذلك من خلال قريبات له ومجندات مع الحوثيين من أسرته”.

وكانت أشرطة مصورة، عُرضت عبر وسائل الإعلام التابعة للحوثي، أَظْهَرَتْ مقاطعَ لتدريب نساء على استخدام السلاح، وقيادة الأطقم، والمواجهة في معسكرات ومدارس بالعاصمة صنعاء.