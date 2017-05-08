 بعد فرار الرجال.. ميليشيا «الحوثي» تلجأ لتجنيد النساء | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد فرار الرجال.. ميليشيا «الحوثي» تلجأ لتجنيد النساء

0
بعد فرار الرجال.. ميليشيا «الحوثي» تلجأ لتجنيد النساء

تواصل – واس:

كَشَفَتْ مصادر يمنية مُطَّلِعَة، اليوم الاثنين، عن لجوء ميليشيا الحوثي إلى فتح معسكرات لتدريب النساء، بعد فرار الآلاف من الذين تم تجنيدهم خَاصَّة من الأطفال، والزج بهن في المعارك.

وقَالَتْ المصادر: ‘‘إن مِيلِيشِيا الانقلاب، أوكلت الإشراف على هذه المعسكرات التي تقام في عددٍ من المنازل بصنعاء لوزير الشباب والرياضة في حكومة ما تسمى بالإنقاذ الوطني، حسن زيد، الذي ينتمي أُسرياً لعبدالملك الحوثي، وذلك من خلال قريبات له ومجندات مع الحوثيين من أسرته”.

وكانت أشرطة مصورة، عُرضت عبر وسائل الإعلام التابعة للحوثي، أَظْهَرَتْ مقاطعَ لتدريب نساء على استخدام السلاح، وقيادة الأطقم، والمواجهة في معسكرات ومدارس بالعاصمة صنعاء.

شاهد ايضا

مكة.. إصابة ١٠ معلمات إثر انقلاب مركبتهن شرق الليث

مكة.. إصابة ١٠ معلمات إثر انقلاب مركبتهن شرق الليث

شبان يطاردون غزالاً مصاباً.. ومغردون يطالبون بحماية الحيوانات البرية (فيديو)

شبان يطاردون غزالاً مصاباً.. ومغردون يطالبون بحماية الحيوانات البرية (فيديو)

حزام وقائي حول المنطقة المركزية بمكة لمكافحة حمى الضنك

حزام وقائي حول المنطقة المركزية بمكة لمكافحة حمى الضنك

مضايقات المسلمين في أمريكا تتضاعف 10 مرات عن العام الماضي

مضايقات المسلمين في أمريكا تتضاعف 10 مرات عن العام الماضي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>