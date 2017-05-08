عدوى «التهاب الحلق».. الأسباب وطرق العلاج

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يُعد التهاب الحلق من الأمراض الشائعة التي تُؤدِّي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة بلع الأطعمة، ويُؤَدِّي في بعض الأحيان إلى حمى، أو صعوبة في التنفس، أو الطفح الجلدي، ومن أسبابه:

ـ عدوى فيروسية: وَهِي أكثر الأسباب انْتِشَارَاً، ويسببها البرد والإِنْفِلْوَنْزَا، وهو مرض مُعْدٍ ينتقل عادة عن طريق اللعاب.

ـ عدوى بكتيرية: ويمكن أن تسبب أَيْضَاً التهاباً في الحلق، وتشمل هذه الأنواع من العدوى، بكتيريا الحلق، وهو التهاب الحلق الناجم عن البكتيريا المتقيحة، والدفتيريا والَّذِي يسبب التهابَ الحلق، والسعال الديكي، الَّذِي يؤثر على الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي.

طرق العلاج

وتشمل علاجات التهاب الحلق الغرغرة مع المياه المالحة الدافئة، وأقراص الحلق، والأدوية المضادة للالتهابات، وغيرها من الأدوية.