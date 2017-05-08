5 نصائح لحفظ الأطعمة بطريقة صحية

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يشغل بال كل ربة منزل الطريقة الصحيحة لحفظ وتخزين الثمار والخضروات والبقول، ليكون صحياً لأسرتها وأطفالها، وتقدم العديد من المواقع بعض النصائح حول كيفية تخزين المواد الغذائية في مطبخك ومنها:

1 – تخزين المواد الجافة: هناك بعض الأطعمة الَّتِي لا تفسد بسهولة، مثل الأطعمة المعلبة، والحبوب، والأطعمة الجافة، والمكرونة، والسكر، والدقيق، والحليب، والتوابل، والشراب.

ويجب حفظ تلك المواد الجافة في عُلب محكمة الغلق، أو عُلب زجاجية لمنع دخول الحشرات إليها، مثل: الأرز، والفاصوليا، والدقيق وغيرها، ويجب أن تخزن دَائِمَاً في مكان مظلم بارد باعتدال.

2 – تخزين اللحوم والحليب والجبن: يجب تبريد الأطعمة مثل: الحليب، والبيض، والجبن، واللبن، واللحوم، والخضار على الفور؛ لِأنَّها عرضة للتلف، كما يجب وضع الأطعمة المجمدة مثل: اللحوم، والأسماك، والدجاج، والآيس كريم، والخضروات المجمدة في الثلاجة على الفور، مع التأكد من تخزين الأطعمة النيئة والمطبوخة بشكل منفصل في الثلاجة.

3 – تخزين الدقيق: يجب وضعه في وعاء محكم على رف المطبخ، أو الخزانة، وَفِي الطقس الحار، والرطب، يستحسن شراء الدقيق بكميات صغيرة وتبقيه مبردة، كما يجب حفظ دقيق القمح الكامل في الثلاجة على مدار السنة مِنْ أجْلِ تجنب النكهات.

4 – تخزين السكر: يجب تخزينه في درجة حرارة الغرفة للحفاظ على درجة جفافه، ووضعه في كيس من البلاستيك محكم الغلق.

5 – تخزين الخضار: يمكنك تخزين معظم الخضار في درج الثلاجة باستثناء:

– البصل الجاف، والبطاطا، والثوم، والَّتِي يجب تخزينها في مكان مظلم بارد، وشراؤها بكميات صغيرة؛ لِأنَّها قد تنبت في المطبخ الخاص بك.

– يمكن تخزين الطماطم، والموز، والأفوكادو، والشمام في درجة حرارة الغرفة، ثُمَّ توضع بالثلاجة بعد النضج.

– التفاح يمكن تخزينه في مكان بارد، وَإِذَا كان الطقس حاراً ورطباً، فمن الأفضل أن يوضع بالثلاجة.