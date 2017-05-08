أمانة سائق توك توك تعيد البسمة لامرأة فقدت 40 مليوناً

تواصل ـ وكالات:

أعاد شاب سوداني يقود ركشة (التوك توك)، البسمة لمحاسبة بمدرسة كبوشية الثانوية للبنات، (شمالي الخرطوم)، بعد أن نسيت أن تأخذ معها مرتبات المعلمات بالمدرسة التي قدرت بـ بنحو 40 مليون جنيه سوداني.

ومرت المحاسبة إحسان بموقف عصيب؛ بعد أن تَسَلَّمت مرتبات معلمات وإداريات المدرسة واستقلت عربة ركشة، لكنها نسيت أن تأخذ المبلغ معها من الركشة إلى المدرسة.

ومرت المرأة بحالة من الصدمة عندما دخلت المدرسة من دون المرتبات، حيث تم إبلاغ الشرطة، وأثناء وجود المحاسبة بقسم الشرطة، حضر سائق “الركشة” ليسلم المبلغ كاملاً، وتم تحفيزه على أمانته من جهات عِدَّة، وَفْقَاً لما ذكره “موقع الراكوبة”.