 مدني الباحة: إيواء عائلة وفك احتجاز 20 مركبة بسبب الأمطار (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

مدني الباحة: إيواء عائلة وفك احتجاز 20 مركبة بسبب الأمطار (صور)

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مدني الباحة: إيواء عائلة وفك احتجاز 20 مركبة بسبب الأمطار (صور)

تواصل – محمد المقصّي:

بَاشَرَتْ قوات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ والجهات المشاركة في منطقة الباحة، أمس الأحد، عدداً من الحوادث جَرَّاء هطول الأمطار.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: “بَاشَرَتْ فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ ليلة البارحة، إيواء عائلة مكونة من سبعة أشخاص، وإخراج ٢٠ مركبة من داخل تجمعات مياه بداخلها أشخاص، وإخراج ثلاث طالبات بعد احتجاز حافلة تَابِعَة لجامعة الباحة”.

وأَضَافَ الغامدي: أنه تم سحب المياه من الشوارع الرئيسية مِنْ قِبَلِ الفِرَق الْمَيْدَانية للدفاع المدني، وفصل التيار الكهربائي عن المناطق التي حدث فيها التماسات، وكذلك تنظيف الطرق.

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