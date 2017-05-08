 قيادة «التحالف»: العثور على ألغام بحرية زرعها الانقلابيون قبالة السواحل اليمنية | صحيفة تواصل الالكترونية

قيادة «التحالف»: العثور على ألغام بحرية زرعها الانقلابيون قبالة السواحل اليمنية

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قيادة «التحالف»: العثور على ألغام بحرية زرعها الانقلابيون قبالة السواحل اليمنية

تواصل – واس:

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، عن نجاح سفن القوات البحرية الملكية السعودية التابعة لقوات التحالف المشتركة، في رصد عدد من الألغام البحرية في السواحل اليمنية بالقرب من ميناء “ميدي”.

وبينت القيادة أن الفرق المختصة أجرت فحصا لهذه الألغام، تبين من خلاله أنها مصنعة بطريقة ووسائل بدائية، وزراعتها في هذه الأماكن من أساليب الميليشيات الانقلابية التي تعمدت نشرها في السواحل اليمنية.

وشددت قيادة التحالف، على مخاطر هذه الألغام التي تهدد سلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، وسفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية، خاصة أنها طافية باتجاه تلك الممرات.

وأكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أن هذا النوع من الألغام يعتبر مخالفة للقوانين الدولية، نظرا لما تشكله من خطورة بالغة على السفن الدولية، وتهديد صريح لإعاقة الممرات الملاحية الاستراتيجية.

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