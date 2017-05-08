«حقوق الصحابة وآل بيت النبي وأزواجه وفضلهم» في مؤتمر عالمي بالمدينة 13 شعبان

تواصل – واس

تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤتمرا عالميا بعنوان : (حقوق الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وفضلهم)، بقاعة الشيخ محمد البراهيم للرجال وبقاعة دار الحديث المدنية للنساء، يومي الثلاثاء والأربعاء 13-14 شعبان الحالي، بمشاركة 42 متحدثا من 12 دولة، بحضور عدد من المشايخ والأكاديميين والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر يأتي تنفيذا لتوصيات المؤتمر العالمي الأول عن: (الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على البشرية)، الذي شرفت الجامعة الإسلامية بعقده في رحابها قبل نحو ثلاث سنوات، كذلك استجابةً لما ورد في بيان هيئة كبار عما يجب للصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه رضي الله عنهم، وتحقيقاً لأهداف الجامعة الإسلامية ورسالتها النبيلة العالمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مكانة صحابة النبي وآل بيته وأزواجه، وبيان فضلهم ومنزلتهم لتبقى الأجيال المسلمة على صلة بالصدر الأول من حملة هذا الدين , وإبراز جهود الصحابة في خدمة الإسلام والعلوم الشرعية والإنسانية, واستشراف لمبادئ والقيم الإنسانية التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابته وطبقوها في حياتهم. والدفاع عنهم ورد الافتراءات، والإسهام في وضع ميثاق إسلامي عالمي لحماية حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه، ويجرّم الإساءة إليهم.

وبين الدكتور المرزوقي أن المؤتمر يتناول ثلاثة محاور، المحور الأول: حقوق صحابة النبي وآل بيته وأزواجه وفضلهم وجهودهم في خدمة الإسلام. والمحور الثاني: الذب عن الصحابة ودحض الشبهات والافتراءات الواردة في حقهم. والمحور الثالث: وسطية صحابة النبي وآل بيته وأزواجه وتطبيقهم للمبادئ والقيم الإنسانية.