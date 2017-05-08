 مضايقات المسلمين في أمريكا تتضاعف 10 مرات عن العام الماضي | صحيفة تواصل الالكترونية

مضايقات المسلمين في أمريكا تتضاعف 10 مرات عن العام الماضي

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مضايقات المسلمين في أمريكا تتضاعف 10 مرات عن العام الماضي

تواصل- سامر محمد:

كشف “نهاد عوض” المسؤول البارز بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” عن تضاعف أعداد الشكاوى بشأن تعرض المسلمين لمضايقات في الولايات المتحدة 10 مرات مقارنة بمستويات العام الماضي.

وأشار في تصريحات أوردها تلفزيون wusa9 إلى أن “كير” تلقت منذ يناير الماضي أكثر من 1500 شكوى بشأن التعرض لمضايقات.

وأضاف أن كثيراً من المتعصبين في الولايات المتحدة، شعروا بتمتعهم بالقوة جراء ما فعله الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، معتبرا أن ما يحدث للمسلمين في أمريكا مؤسف وغير دستوري.

وكان مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام امرأة بإهانة أخرى لكونها مسلمة داخل متجر في ولاية فيرجينيا السبت الماضي.

وعبرت تلك المرأة عن أملها في أن لو تم منع المسلمة من دخول الولايات المتحدة، لكن المرأة المسلمة أخبرتها بأنها ولدت في أمريكا.

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