وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الأسنان بجامعة المؤسس

تواصل – نايف الحربي:

أعلنت إدارة مستشفى الأسنان الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن توفر وظائف إدارية وفنية وأخصائية شاغرة على بند التشغيل الذاتي، مشيرة إلى أن التقديم عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين فقط، على أن تكون فترة التقديم من يوم الأحد الموافق 1438/8/18هـ ولمدة أسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً.

وبينت أن التقديم لوظائف الرجال سيكون بمبنى رقم (11) الدور الأرضي غرفة رقم أ/1121 لوظائف (أخصائي تقني – أخصائي إداري – إداري – فني) وغرفة رقم أ/1123 لوظائف (موظف خدمات) وللنساء بمبنى رقم (11) الدور الأول غرفة رقم 1122/1 لوظائف (أخصائي تقني – أخصائي إداري – إداري – فني – موظف خدمات)، وذلك وفقا للمؤهلات والتخصصات المطلوبة هنا