انهيار طُرق وحواجز خرسانية بقرية الطرف في الباحة.. والأهالي يستغيثون (فيديو وصور)

تواصل – محمد المقصّي:

ناشد أهالي قرية الطرف التابعة لمركز المحمدية بمنطقة الباحة، عبر “تواصل”، المسؤولين بالتدخل السريع لإصلاح الأضرار التي لحقت بقريتهم من انهيار طرق وحواجز خرسانية حديثة، نتيجة هطول الأمطار والسيول الأخيرة على منطقة الباحة.

وأكد المواطنون أن البنية التحتية لهذه المشاريع ضعيفة، نتيجة التأسيس الضعيف والمتهالك، مشيرين إلى عدم الإشراف والمتابعة من قبل مسؤولي وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية بذلك.

وطالب الأهالي بتدخل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، لإنهاء معاناتهم ومحاسبة المقصرين في هذه المشاريع التي تكلف الدولة ملايين الريالات.