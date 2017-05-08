وسادة ذكية تساعد على الاستيقاظ في الوقت المناسب

تواصل – وكالات:

طُورت وسادة ذكية يُمكنها تغيير طريقة نومك واستيقاظك بصورة جذرية، فكل شيء سيكون من خلال التكنولوجيا ودون الحاجة للاعتماد على أي وسائل تقليدية.

تتيح الوسادة الاستماع إلى الموسيقى وتتبع النوم وتعيين المنبه للاستيقاظ صباحاً، إلى جانب اعتمدها على العديد من التقنيات لتحسين النوم.

ففي الصباح يُمكن للوسادة محاكاة شروق الشمس بالكامل باستخدام أضواء LED، وذلك من خلال تسليط الضوء تدريجياً على العين بهدف وقف إنتاج هرمون الميلاتونين (هرمون النوم).

ولضمان تجربة استيقاظ أكثر فاعلية، فإن الوسادة ستبدأ بعد المحاكاة السابقة ببث الأصوات الطبيعية أو الأصوات المفضلة لك والتي يتم اختيارها من خلال التطبيق الخاص بالوسادة على الهواتف الذكية.

ويُمكن للوسادة أيضاً تتبع فترات النوم ودراسة الساعة البيولوجية الخاصة بك وذلك بهدف إيقاظك في دورة النوم الخفيف وتجنب إيقاظك في دورة النوم العميق.

ومن خلال متابعة تقارير النوم على الهاتف الذكي، فسيكون بوسعك مراقبة جودة النوم وتحسينه بالاعتماد على معدل النوم الذي تقدمه لك الوسادة.

الميكروفون المدمج بالوسادة، الذي يمتاز بحساسيته الفائقة، يُمكنه تحليل أنماط التنفس الخاصة بك واكتشاف الشخير والضوضاء خلال الليل.

يشار إلى أن وسادة Sunrise الذكية متوفرة حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منها مقابل 99 دولاراً أمريكياً أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.