تعمل مدى الحياة.. باحث مصري يُطوّر «بطارية» لتنظيم ضربات القلب

تواصل ـ وكالات:

تمكن باحث مصري يدعى إسلام فهمي، يعمل في جامعة «كونيتيكت» الأمريكية، من تطوير “بطارية نانوية” يُمكن استخدامها بأجهزة تنظيم ضربات القلب، والتي تتم زراعتها داخل جسم الإنسان، حيث تتميز بصغر حجمها اللافت، إذ يقل سمكها عن سمك الشعرة البشرية، فيما لا تتعدى مساحتها الكلية «سنتيمترا مربعا».

وتعتمد أجهزة تنظيم القلب الحالية على بطاريات من الليثيوم، والتي تحتل معظم مساحة المنظم الصناعي للقلب، ما يُصعب من عملية التحكم في الجهاز بسبب حجم البطارية القريبة من حجم بطاريات الهواتف الذكية، وتعمل بالتفاعل الكيميائي، ما يرفع من مخاطر استخدامها بسبب سمية مكوناتها التي يُمكن أن تتسرب إلى جسم المريض.

وقال فهمى، مُصمم البطارية، إن بطاريته الجديدة تُعد الأولى من نوعها، وتعمل بتقنية مختلفة تماماً عن تقنيات البطاريات الاعتيادية، حيث تتكون من جزأين: محول الطاقة الفائق، ويعمل على تحويل الطاقة الحركية والحرارية للجسم لتيار كهربي يتم تخزينه في الجزء الثاني من البطارية ويُسمى المكثفات الفائقة الحيوية، وهى مكونة من طبقات من بروتينات الجسم ومادة الجرافين، تحتفظ بالطاقة الكهربائية وتمد بها جهاز تنظيم ضربات القلب، وتتميز البطارية بقدرتها على العمل مدى الحياة، دون الحاجة لتغييرها، لـ«المصرى اليوم».

وأضاف أن البطارية الجديدة ستطرح في الأسواق بعد نحو 7 سنوات، وهى المدة اللازمة لحصولها على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، والتأكد من سلامتها.

وتم نشر البحث فى المجلة العلمية الشهيرة Advanced Energy Materials، وهى من أفضل 3 مجلات عملية فى العالم بتخصص الطاقة.